Antall arbeidsledige i Norge øker

Nye tall fra Nav sier at 77.300 personer er registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav ved utgangen av desember. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten øker

Justert for normale sesongvariasjoner, var det 400 flere som var registrert som helt ledig eller arbeidssøkere på tiltak i desember.

– Ledigheten fortsetter å krype noe oppover i desember. Det siste året har vi fått flere ledige i alle fylker og yrker. Mye av denne økningen skyldes flere arbeidssøkere fra Ukraina. De siste månedene har likevel økningen i ledighet begynt å flate noe ut. Etterspørselen etter arbeidskraft holder seg også på et høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

Flere jobbsøkere

I løpet av desember ble det registrert 12.400 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer 800 nye arbeidssøkere pr. virkedag, justert for normale sesongvariasjoner.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør 32 prosent av de nye arbeidssøkerne, ifølge Nav. Videre oppgir 19 prosent at de er permittert eller kommer til å bli permittert, 11 prosent at de har sagt opp eller kommer til å si opp og ytterligere 10 prosent at de er usikre på jobbsituasjonen sin.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Bruttoledigheten økte eller holdt seg stabil i de fleste yrkesgruppene i desember. Ved utgangen av desember er bruttoledigheten høyest blant personer med bakgrunn innen reiseliv og transport, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er lavest innen akademiske yrker og undervisning, med henholdsvis 0,9 prosent av arbeidsstyrken hver.

Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, etterfulgt av butikk/salgsarbeid og serviceyrker.