Hamas sier en våpenhvileavtale for Gaza er «nærmere enn noen gang»

– Sannsynligheten for å lande en avtale er større enn noen gang, gitt at fienden slutter å innføre nye betingelser, sier Hamas, Islamsk hellig krig (Jihad) og Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) i en felles uttalelse lørdag.

De tre gruppene, som sjelden uttaler seg i fellesskap, kom med budskapet etter samtaler i Kairo fredag.

Forsøkene på å forhandlet fram en våpenhvile for Gazastripen har mislyktes gang på gang det siste året.

Qatar, Egypt og USA har de siste ukene blåst nytt liv i innsatsen for å forhandle fram en avtale mellom Hamas og Israel om våpenhvile og utveksling av gisler og fanger.

Meklere har sagt at det nå tilsynelatende er mer vilje fra begge parter til å få på plass en våpenhvile.

Over 50 drept på et døgn

Samtidig fortsetter de israelske angrepene mot Gaza for fullt. Det siste døgnet har sykehus tatt imot over 52 drepte, over halvparten av dem kvinner og barn, ifølge palestinske helsemyndigheter. Det foregående døgnet ble minst 77 drept.

Hittil har helsedepartementet registrert 45.028 drepte palestinere og 106.962 sårede siden krigen brøt ut for over 14 måneder siden. Det reelle tallet på drepte antas å være langt høyere, ettersom tusenvis av ofre ligger begravd i ruinene og er utilgjengelige.

Det israelske militæret hevder de har drept over 17.000 militante palestinere på Gazastripen, uten å legge fram bevis for det.

96 gisler

Forhandlingene om våpenhvile har hele tiden vært knyttet til krav om løslatelse av israelske gisler som Hamas og andre væpnede grupper holder fanget i Gaza. Samtidig har Hamas krevd at Israel løslater palestinere fra sine fengsler.

Væpnede palestinere tok 251 israelere og utlendinger til fange under angrepet på Israel i oktober i fjor.

I løpet av en kortvarig våpenhvile mellom Israel og Hamas i november i fjor ble 80 israelske gisler løslatt av palestinere i Gaza, i bytte mot 240 palestinere fra israelske fengsler. Ytterligere 25 gisler, hovedsakelig thailandske gårdsarbeidere, ble også sluppet fri fra fangenskap i Gaza.

Minst 96 gisler og krigsfanger er igjen på Gazastripen, blant dem 34 som ifølge det israelske militæret ikke lenger er i live.