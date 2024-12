Våpenhvileforhandlingene om Gaza i stampe

Selv om det den siste tiden har kommet noen optimistiske meldinger fra meklerne, ser samtalene til å ha gått i stå.

Hamas anklager Israel for å komme med nye krav for å inngå en våpenhvile og sier at det forsinker en mulig enighet. Gruppa erkjenner imidlertid at samtalene fortsetter.

– Forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling fortsetter i Doha under mekling fra Qatar og Egypt, og det er seriøse samtaler, sier Hamas i en uttalelse.

– Men okkupasjonen har satt nye betingelser angående tilbaketrekking av styrker, våpenhvile, fanger og fordrevne mennesker, og det forsinker en enighet, heter det videre.

Israel mener derimot at det er Hamas som setter en stopper for framgangen. Statsminister Benjamin Netanyahu anklager gruppa for å gå tilbake på ting de tidligere har blitt enige om når det gjelder en mulig gisselavtale. Han lover likevel at Israel skal fortsette kampen for å hente gislene hjem.

Det har ikke vært en våpenhvile på Gazastripen siden slutten av november 2023.

Forhandlingene om våpenhvile har hele tiden vært knyttet til krav om løslatelse av israelske gisler som Hamas og andre væpnede grupper holder fanget i Gaza. Samtidig har Hamas krevd at Israel løslater palestinere fra sine fengsler.

I løpet av den kortvarige våpenhvilen i fjor ble 80 israelske gisler løslatt av palestinere i Gaza, i bytte mot 240 palestinere fra israelske fengsler. Ytterligere 25 gisler, hovedsakelig thailandske gårdsarbeidere, ble også sluppet fri fra fangenskap i Gaza.

Minst 96 gisler og krigsfanger er igjen på Gazastripen, blant dem 34 som ifølge det israelske militæret ikke lenger er i live.