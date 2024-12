Han forteller at han i år har besøkt Kina seks eller syv ganger for å holde foredrag om geopolitikk og grønn omstilling, og understreker i et intervju med Klassekampen at Norge må samarbeide tettere med land som er annerledes enn oss.

– Kina er det ledende landet i den grønne omstillingen. India er nummer to. Hvis noen for ti år siden hadde spurt meg hvor de skulle dra for å se grønn omstilling, ville jeg sagt Brussel, Berlin og Paris. Stiller du det samme spørsmålet i dag, vil jeg si at du skal dra til Beijing, New Delhi og Jakarta.

Solheim forklarer at han i sosiale medier løfter frem kinesiske investeringer i blant annet fornybar energi, og sier at han ønsker å få resten av verden til å konkurrere med Kina om å bli like grønne.

– I fjor gjorde Kina to tredjedeler av alle fornybarinvesteringer i verden. Jeg legger ut dette for å inspirere resten av verden til å konkurrere med Kina om å bli like grønne. Vesten bør ikke klage på at Kina gjør det så bra på miljø, men vi må stå opp tidligere om morran, jobbe hardere, og bli mer innovative.

Solheim leder den kinesiske globale alliansen Belt and Road Green Development, og er medlem av Kinas råd for internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling. Han avviser at han mottar lønn fra kinesiske myndigheter.

– Jeg har ingen lønn fra kinesiske myndigheter. Jeg får honorarer hvis jeg holder foredrag. Det er helt identisk hvis jeg gjør tilsvarende i Europa.