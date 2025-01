USA planlegger våpensalg til Israel for titalls milliarder

Avtalen inkluderer raketter til kampfly og -helikoptre, bomber og styringssystemer og artilleriammunisjon, sier to kilder med direkte kjennskap til saken til Axios.

Før salget kan gjennomføres, må det godkjennes av utenrikskomiteene i begge kamrene i Kongressen. Avtalen har en verdi som tilsvarer rundt 90 milliarder kroner.

Opplysningen kommer samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans støttespillere har hevdet at avtroppende president Joe Biden har drevet en stille «våpenembargo» mot landet.

Krever betingelser

Enkelte demokrater har lagt press på administrasjonen for at våpensalg skal skje med betingelser knyttet til Israels krigføring og den humanitære situasjonen i Gaza. Dette har Biden nektet.

Avtalen som nå er på trappene, er langsiktig. Noen av våpnene skal angivelig hentes fra eksisterende lagre, men det meste vil ta ett eller flere år å levere.

En av kildene forteller at det amerikanske utenriksdepartementets mål med avtalen er å «støtte Israels langsiktige sikkerhet ved å fylle på lagre av nødvendig ammunisjon og luftforsvarskapasiteter».

Massiv støtte

Israel har siden 1948 mottatt over 2000 milliarder kroner i bistand fra USA, de siste 25 årene alt i form av ren militærstøtte.

Ingen andre land har fått tilnærmet like mye, og den amerikanske støtten har bidratt til å gjøre Israel til en av verdens største militærmakter.

Daværende president Barack Obama undertegnet i 2016 en tiårsavtale som sikrer Israel drøyt 41 milliarder kroner årlig fram til 2028.

Tall fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) viser at USA mellom 2019 og 2023 sto for 69 prosent av alle våpenleveranser til Israel, mens Tyskland sto for 30 prosent.

Siden Israel i oktober 2023 innledet de massive angrepene på Gazastripen siden har Biden gjennom flere tilleggsbevilgninger plusset kraftig på dette.

Norge ber om stans

Norge og drøyt 50 andre land ba i november om full stans i leveranser av angrepsvåpen til Israel. Det skjedde i form av et brev som ble oversendt til FNs generalsekretær António Guterres.

Fra norsk side ble det understreket at kravet gjelder våpen som kan benyttes i angrep mot okkuperte palestinske områder, ikke rene forsvarsvåpen.

– Dette er en påminnelse om det Den internasjonale domstolen (ICJ) har sagt, at våpenleveranser til bruk på okkuperte områder og Gazastripen ikke bør forekomme, statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) til NTB.