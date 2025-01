New York innfører rushtidsavgift i sentrum

Målet er å lette på de enorme trafikkorkene i den tett befolkede millionbyen og samtidig hente inn inntekter som kan bidra til å ruste opp byens skrøpelige infrastruktur.

De fleste kjøretøyer må betale prisen for å kjøre inn i Manhattan sør for Central Park mellom klokka 5 og 21 på hverdager – og fra 9 i helgene. Resten av døgnet blir prisen 2,25 dollar. Motorsyklister, lastebiler og taxisjåfører betaler andre satser.

Det er satt opp bomstasjoner på over hundre forskjellige steder for å registrere passeringer.

Lignende ordninger finnes allerede i storbyer som London og Stockholm, men møter motstand fra mange i USA. Nabostaten New Jersey – der mange pendler til Manhattan – forsøkte å sette en rettslig stopper for rushtidsavgiften til siste slutt.

USAs påtroppende president Donald Trump har lovet å sette en stopper for prosjektet, men det er uklart om han vil følge opp.

Mange motstandere reagerer særlig på at folk som kjører inn til byen utenfra, allerede har betalt bompenger på broer og tunneler. Mange i lokalbefolkningen og på New Yorks kollektivtilbud håper imidlertid at man kan få modernisert T-banenettet og samtidig få en slutt på den nesten konstante kakofonien av tuting mange steder i Manhattan.