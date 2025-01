Ansatte overnattet på jobb for å rekke frem i snøkaoset

– Jeg har fått bilder av folk som har overnattet på jobben for å rekke skiftet. Driften vår går som normalt. Det er helt sikkert, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til Avisa Oslo.

Sykehuset har ikke et varslingssystem på sentralt nivå som viser hvor mange av de 25.000 ansatte som muligens er preget av trafikktrøbbelet, men Bayer sier det ikke har vært et problem.

– Mange i vår bransje må fysisk på jobb. Det blir for lett å si at folk bare må holde seg hjemme. Av og til virker det som at nordmenn har glemt hvordan det er å være nordmenn. Vi har heldigvis folk som har vært ute en vinternatt før, sier han.

Bayer sier at de er godt forbered på snødagene.

– Værmeldingen har truffet ganske bra denne gangen. Ambulansen satte i verk tiltak for flere dager siden for å håndtere værforholdene, sier han.