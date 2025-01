Over 2300 boliger begjært tvangssolgt i Oslo i fjor

Utenom 2023 er fjorårets antall tvangssalgsbegjæringer det høyeste på ti år, melder Avisa Oslo.

Begjæring om tvangssalg betyr at en person som skylder penger med sikkerhet i boligen, ikke har klart å betale for seg, og de som personen skylder penger til, har krevd boligen solgt.

De fleste sakene blir løst før boligen blir solgt. Fram til 2021 var trenden nedadgående, men årene etter at den snudd.

I 2024 var det 536 husholdninger som opplevde at tingretten bestemte at boligen skal selges.

Advokat og megler Fredrik Sollie sier at han har inntrykk av at det er stadig flere som ikke klarer å finne en løsning. Han tror at det henger sammen med høyre renter og dyrtid.

– Men de fleste er folk som sitter dårlig i det, er enslige mennesker i trange og dårlige leiligheter. En del er personer som har mistet jobben. Så slutter de å åpne konvolutter og post. Det er begrenset hva folk forteller oss, men jeg har inntrykk av at folk sliter med dyrtid, sier han.

(©NTB)