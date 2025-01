Hvilke skatteendringer kan vi egentlig forvente?

Solberg-regjeringen klarte å fjerne arveavgiften på cirka 2 milliarder kroner da den tiltrådte i 2013. Formuesskatten er for 2025 anslått å utgjøre cirka 34 milliarder kroner, hvorav såkalt arbeidende kapital utgjør cirka to tredjedeler. Selv om statsbudsjettet i 2013 bare var halvparten av dagens budsjett, og Oljefondet bare utgjorde en fjerdedel av dagens fond, blir det en tyngre oppgave å fjerne formuesskatten enn arveavgiften.

Redusert utbytteskatt?

Mange forventer også at en ny regjering vil redusere utbytteskatten fra dagens nivå på 37,84 prosent. Reduserer man formuesskatten på aksjer, er det ikke gitt at utbytteskatten står øverst på prioriteringslisten. Tvert imot kan man se for seg at den i stedet økes noe, dels som inndekning av kuttene i formuesskatten og dels for å sikre ytterligere likhet mellom beskatning av lønn og utbytte.

En eventuell økning av utbytteskatten kan tvinge frem en økning i skatten på andre kapitalinntekter (som renter og utleieinntekter) fra dagens nivå på 22 prosent. En slik økning kan også skje uavhengig av om utbytteskatten økes ytterligere. For mange fremstår det paradoksalt at aksjeinntekter skal skattlegges vesentlig tyngre enn for eksempel renteinntekter.

Andre skatteendringer?

Enkelte sentrale Høyre-politikere har også snakket om mulige endringer i selskapsskatten og det såkalte skjermingsfradraget dersom formuesskatten reduseres.

Selskapsskatten blir av mange økonomer ansett som den mest skadelige skatteformen, da den reduserer aktiviteten. Selskapene selv og deres eiere er ikke like skeptiske. Det skyldes trolig at selskapsskatten, i motsetning til formuesskatten, bare må betales dersom selskapet går med overskudd. Da har man også den nødvendige likviditeten til å betale for seg.

Skjermingsfradraget er en skjult juvel i det norske skattesystemet som overses av mange. Skjermingsfradraget bidrar til å sikre nøytralitet både mellom ulike former for inntekt (kapitalinntekter vs aksjeinntekter) og i tid (om man tar ut et utbytte i dag eller i et senere år). Skjermingsfradraget har imidlertid ingen side mot formuesskatt. Redusert formuesskatt er derfor ikke noe argument for endringer i skjermingsfradraget.

Selv om det var en finansminister fra Høyre som startet arbeidet med den såkalte monsterskatten, blir det en stor overraskelse om en ny regjering vekker den fra dvalen. Det samme gjelder arveavgiften – den kommer neppe tilbake med en ny regjering.

Endelig vil det trolig komme visse lettelser i lønnsbeskatningen, særlig på lavere nivåer.

Alt tyder på at 2025 blir nok et spennende skatteår!