Zelenskyj: To nordkoreanske soldater er tatt til fange

Ifølge den ukrainske presidenten blir de nå avhørt av etterforskere.

– Soldatene våre tok nordkoreanske soldater til fange i Kursk-regionen. Dette er to soldater som til tross for at de ble såret, overlevde og ble brakt til Kyiv, og nå snakker de med etterforskere fra SBU, skriver Zelenskyj på X lørdag.

SBU er forkortelsen for den ukrainske sikkerhetstjenesten.

– Vil vise dem fram

Ifølge Zelenskyj får begge behandling for skadene. Han skriver videre at det ikke var noen lett oppgave å ta de to til fange, og hevder at russiske styrker vanligvis henretter nordkoreanere som blir såret, for å slette alle bevis for at Nord-Korea er innblandet i krigen.

I slutten av desember hevdet Zelenskyj at Ukraina hadde tatt til fange flere sårede nordkoreanere, men at de senere døde av skadene.

Denne gangen sier han at han vil gi pressen tilgang til de to soldatene, fordi han mener at «verden trenger å vite hva som skjer».

Nasjonalitet ikke dokumentert

I innlegget på X har han også publisert bilde av to menn med asiatiske trekk, men han har ikke lagt fram bevis for at de var nordkoreanere. Et bilde viser et ID-kort fra den russiske hæren som et utstedt til en 26 år gammel mann fra den russiske Tyva-regionen som grenser til Mongolia.

Det er tidligere blitt hevdet at Russland gir nordkoreanerne falske ID-kort for å skjule identiteten deres.

Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha skriver på X at de første nordkoreanske krigsfangene nå befinner seg i Kyiv, han kaller dem regulære soldater fra Nord-Korea, ikke leiesoldater.

– Vi trenger maksimalt press mot Moskva og Pyongyang, skriver han videre.

Krigsfanger er beskyttet i internasjonalt lovverk, og i henhold til Genèvekonvensjonene skal de behandles humant.

– 12.000 nordkoreanere

Ukrainske soldater rykket i august inn i den russiske Kursk-regionen og har okkupert flere områder der. Nordkoreanske soldater kjemper nå på russisk side i krigen.

Ifølge amerikanske anslag har Nord-Korea sendt over 12.000 soldater til Russland.

Ukraina hadde på et tidspunkt kontroll over rundt 1320 kvadratkilometer på russisk side av grensen, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War.

Området har siden minsket markant, og det er uvisst hvor mye Ukraina har kontroll over nå.

Høye tapstall

Russland skal ha brukt de nordkoreanske soldatene til å gjenvinne områder, men tapstallene skal være svært høye.

Russland og Nord-Korea har de siste to årene innledet et tett militært samarbeid.

Da Ukraina rykket inn i Kursk ble det blant annet begrunnet med at det skulle sikre Ukraina en bedre forhandlingsposisjon samt hindre angrep på ukrainsk territorium.