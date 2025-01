WSJ: – Tall fra Kina skjuler en dypere krise

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Offisielle tall fra Beijing tegner et rosenrødt bilde av kinesisk økonomi. Men de skjuler en dypere krise. Det er ille for kineserne, som ser muligheten for å bli en del av den globale middelklassen minske. Det er også dårlige nyheter for resten av verden hvis dette får Xi Jinping til å ty til militære eventyr.

Financial Times

Etter 15 måneder med utenkelig lidelse vil våpenhvilen mellom Israel og Hamas endelig bringe en viss lettelse til de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza. De har vært fanget i et levende helvete under israelsk beleiring og bombardement.

Die Welt

Politikere vil oppmuntre pensjonister til å fortsette å jobbe også etter pensjonsalderen. Men nettopp blant pensjonerte lærere fungerer dette dårlig. Problemet kunne imidlertid vært løst dersom bare hver tiende babyboomer er villig til det.

Dagens Industri

Trump II vil sannsynligvis bli en turbulent og uforutsigbar tid, akkurat som Donald Trumps første presidentperiode. Men én stor forskjell er at Trump ikke lenger er en nybegynner. Vi har alle våre erfaringer med hans metoder. Det gjelder å utnytte dem best mulig.

