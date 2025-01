Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Et budskap preget av håp og optimisme preget Donald Trumps innsettelsestale. Det er et budskap de fleste amerikanere vil ønske velkommen. Tonen og budskapet i denne innsettelsestalen var at Amerika alltid har vært stort og at det vil bli enda større når det møter nye utfordringer. Hvis dette reflekterer hans reelle planer, har han en sjanse til å gå av om fire år som en suksess.

Financial Times

Siden 1970-tallet har europeiske demokratier forsøkt å demme opp for de radikale partiene på ytre høyre. I Østerrike ligger imidlertid Frihetspartiet an til å få oppdraget med å lede landets regjering. Dermed er det uklart hvordan de andre partiene bør reagere.

Die Welt

Tysklands økonomi har sunket i to år på rad. Det er utrolig at De grønnes økonomiminister Robert Habeck ikke har klart å forhindre denne alvorlige resesjonen. Likevel vil han bli forbundskansler.

Dagens Industri

Den kollektive innmeldingen av LO-medlemmer i Socialdemokraterna ble avskaffet i 1990. Nå bør også den kollektive finansieringen ta slutt. Fagforeningsmedlemmer burde selv få bestemme om medlemsavgiften deres skal finansiere partipolitisk virksomhet.

