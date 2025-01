Fellesforbundet om kraftstriden i regjeringen: Sier blankt nei til tettere tilknytning til EU

– Fellesforbundet kraftpolitikk er uendret, poengterer forbundsleder Jørn Eggum overfor NTB.

På vegne av over 175.000 medlemmer krever LOs nest største forbund at Stortinget stemmer nei til EUs energibyrå Acer og en tettere tilknytning til Europa.

Eggum sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Han har ikke svart på spørsmål om hvor viktig det er for Fellesforbundet å unngå at regjeringen kastes ut i krise over spørsmålet om implementering av EUs fjerde energipakke.

Pakken gir Acer mer makt og innflytelse over norsk energipolitikk hvis den blir implementert.

Arbeiderpartiet vil vedta pakken, mens Senterpartiet sier blankt nei. Flere Sp-topper har de siste dagene advart mot at partiet kan komme til å trekke seg fra regjeringssamarbeidet hvis den omstridte strømpakken blir vedtatt.

Eggums påpekning kommer på forespørsel om en kommentar til det som tilsynelatende kan utløse regjeringskrise, hvis Ap og Sp setter hardt mot hardt i spørsmålet. Ifølge flere medier kommer saken til behandlingen i regjeringen til uka.

Standpunktet til Fellesforbundet ble vedtatt på landsmøtet i 2023. Norges må tre ut av Acer og EUs energiunion, ifølge vedtaket.

Fellesforbundet krever også at:

* Regjeringen må reforhandle kablene i Sør til Tyskland og Storbritannia.

* Danmarkskablene Skagerrak 1 og Skagerrak 2 må ikke bli forlenget i 2025.