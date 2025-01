Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump skiller ikke alltid personlige interesser fra offentlige plikter. Et tydelig eksempel på dette er hans nye status som krypto-milliardær, som er en blinkende, rød advarsel om politiske risikoer og etiske konflikter. Kryptoeventyret er et urovekkende tegn på at Trumps nåværende rådgivere ikke forstår problemet – eller at de er for redde til å si fra.

Financial Times

Labour-regjeringen foreslår å gi arbeidstakere bedre beskyttelse mot urimelig oppsigelse fra første dag, og flere endringer i arbeidsmiljølovgivningen. Disse tiltakene vil koste næringslivet 5 milliarder pund årlig. Nå bør regjeringen moderere tiltakene.

Die Welt

Donald Trump får kritikk for å ha benådet 1.500 angripere på Kongressen. Men også Joe Biden har foretatt tvilsomme benådninger. Dermed har Biden svekket tilliten til rettssystemet på samme måte som Trump og hans støttespillere.

Dagens Industri

Dersom handelskonflikten mellom Kina og USA eskalerer, kan USA også kreve at allierte forbyr kinesiskeide biler innenfor sine grenser. Dette kan få store konsekvenser for Volvo Cars og svensk bilindustri. Det må finnes svenske, europeiske eller amerikanske aktører som kan øke eierskapet i Volvo Cars.

