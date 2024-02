DNB Markets venter kursoppgang i Frontline

I en analyse fra DNB Markets hever analytiker Jørgen Lian sitt justerte EBITDA-estimat for 2024 med tre prosent på grunnlag av reviderte rater. Samtidig senker han sitt 2025-estimat med seks prosent etter å ha tatt hensyn til salg av fem fartøy og gjort noen mindre justeringer.

Analytikeren forventer at Frontline vil oppnå et justert EBITDA-resultat på 192 millioner dollar i fjerde kvartal, 10 prosent under konsensus, samtidig som Frontline vil gi et utbytte på 0,28 dollar pr. aksje.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 264 (257)

Lian mener hovedfokuset fremover vil være på Frontline-ledelsens guiding for første kvartal 2024, hvor han ligger syv prosent under Bloombergs konsensus for EBITDA. DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen på Frontline, samtidig som kursmålet heves fra 257 til 264 kroner.

DNB Markets forventer VLCC-rater på 60.000 dollar pr. dag for 2025. Når man så tar hensyn til de nåværende ratene for mellomstore tankskip handles Frontline-aksjen til en P/E på 4,0 for 2025, sammenlignet med meglerhusets estimater på 6,3 og konsensus på 5,2.

Tirsdag stiger Frontline-aksjen 0,5 prosent il 233,80 kroner. Hittil i år har aksjen steget over 15 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.