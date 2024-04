NESTEN IKKE VEKST: – Når du da har tilnærmet ingen flåtevekst i stortank, med to VLCC-skip planlagt levert i år, fem til neste år og 19 i 2026 så tror vi at det kommer til å eksplodere her også til slutt, sier analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities. Foto: Sebastian S. Bjerkvik