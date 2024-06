Wallenius Wilhelmsen skriver ned 10 milliarder

Wallenius Wilhelmsen har besluttet å endre hvordan selskapet regnskapsfører deres opsjoner på kjøp 20 prosent av bilfraktselskapet EUKOR, melder selskapet.

Endring skjer etter at Wallenius Wilhemsen fra 2024 byttet revisor fra PwC til EY.

Endringen fører til at Wallenius Wilhelmsens regnskapsførte egenkapital for 2023 og første kvartal 2024 vil reduseres med henholdsvis 977 og 929 millioner dollar. Selskapet skriver at de ikke forventer at utbyttebetalingene påvirkes, men at egenkapitalandelen reduseres.

Egenkapitalen vil dermed reduseres med i overkant av 10 milliarder kroner.

Siden 2018 har Wallenius Wilhelmsen i regnskapet hatt kjøpsopsjoner knyttet til Hyundai Motor Groups (HMG) minioritetsandel på 20 prosent i det sørkoreanske rederiet EUKOR. Wallenius Wilhelmsen eier allerede 80 prosent av EUKOR.

Selskapet har kunnet utøve opsjonene siden 2018, da Wallenius Wilhelmsens andel av HMGs transportvolumer falt under 50 prosent. Nå ligger de på 40 prosent.

Endringen i regnskapsføringen medfører at Wallenius Wilhelmsen fjerner en langsiktig eiendel og heller fører opp en kortsiktig forpliktelse.