Bloomberg skriver fredag at Egypt planlegger å gjøre sitt største kjøp av flytende naturgass, LNG, på flere flere år.

Det statlige gasselskapet Egyptian Natural Gas Holding har ifølge avisen etterspurt minst 17 LNG-leveranser med levering i løpet av de neste tre månedene. Bloomberg viser til flere ikke-navngitte personer som skal ha kjennskap til saken.

Kjøpene gjøres for å forsøke å få bukt med energimangelen i landet, som kommer midt i en ekstrem hetebølge. Egypt har allerede innført rullerende strømstans, samt stanset flere petrokjemiske- og gjødselfabrikker.

Strammere marked

Bloomberg skriver videre at kjøpene kan føre til et enda strammere LNG-marked, der den kraftige hetebølgen i Sørøst-Europa har ført til en kraftig økning i energibehovet for nedkjøling.

Egypt sluttet i stor grad å importere LNG i 2018, men må altså nå krype til korset for å få bukt med energimangelen. De første kjøpene begynte for noen måneder siden, men har foregått via Jordan, ettersom installasjonen av en flytende terminal for å ta imot gassleveransene ikke er på plass enda. Terminalen skal nå befinne seg i nærheten, og er ventet å komme på plass ved Ain Sokhna på Rødehavskysten om kort tid.

I det seneste anbudet søker Egypt gassleveranser både via Ain Sokhna og Jordan, ifølge Bloomberg.