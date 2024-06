Offshorerederiet DOF har sikret to nye langsiktige kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras, ifølge en børsmelding mandag morgen. Aksjen er opp 1,4 prosent en halvtime etter børsåpning.

Kontraktene omfatter rørleggingsskipet (PLSV) Skandi Niterói, og ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) Skandi Botagofo.

– Vi er glade for å kunngjøre at vi har sikret fornyelse av kontrakter for rørleggingsskipene og ankerhåndteringsfartøyene i Brasil, hvilket bidrar til å bygge opp ordrereserven inn mot andre kvartal i 2029. Disse langsiktige kontraktene demonstrerer vår unike posisjon i Brasil, sier konsernsjef, Mons S. Aase i DOF Group.



Kontrakter verdt opptil 5 milliarder kroner

Det brasilianske rørleggingsskipet har mottatt en treårig kontrakt pluss opsjoner, som vil tre i kraft 2025. Denne omtales av selskapet som "major", hvilket tilsier at den har en verdi på 200-300 millioner dollar, tilsvarende mellom 2,1 og 3,2 milliarder norske kroner, ifølge selskapet.

Ankerhåndteringsfartøyet er allerede under kontrakt med Petrobras frem til første kvartal 2025. Fartøyet tildeles en ny fireårig kontrakt, som vil tre i kraft når den gjeldende kontrakten utløper. I tillegg er det avtalt opsjoner på forlengelse i ytterligere et år. Kontrakten omtales i børsmeldingen som "very large", hvilket innebærer en verdi på mellom 100 og 200 millioner dollar - tilsvarende mellom 1,1 og 2,1 milliarder norske kroner, ifølge selskapet.