Gjestekommentar: Axel Styrman, analysesjef, Norge og shippingansvarlig, Kepler Cheuvreux

Jernmalmvolumene – som utgjør knappe 30 prosent av tørrlastvolumene, og som primært fraktes i Capesize-tonnasje – økte drøyt fem prosent i fjor, omtrent en dobling i forhold til gjennomsnittlig årlig veksttakt de siste ti årene. Volumutviklingen er nær knyttet til økonomisk aktivitet i Kina, som har en andel på tre fjerdedeler av sjøverts import av jernmalm. Den positive utviklingen har fortsatt i år med en vekst på mer enn seks prosent, drevet av en importvekst på syv prosent til Kina.

Axel Styrman, Kepler Cheuvreux Foto: Iván Kverme

Utviklingen synes overraskende ettersom eiendomssektoren i Kina, som står for noe under en tredjedel av ståletterspørselen i landet, har vært under betydelig press de siste årene. Kinesisk bilproduksjon økte imidlertid med litt over elleve prosent i fjor, og selv om veksttakten faller, har økningen vært mer enn åtte prosent i år. Ståletterspørselen øker også i andre sektorer, for eksempel innen infrastruktur knyttet til vannkraft og byutvikling, og i forbindelse med produksjon av solcellepaneler og annen grønn industri.

En hoveddriver bak Kinas økte jernmalmimport har imidlertid vært en betydelig økning i ståleksporten, som var opp litt under 40 prosent i fjor, og opp omtrent 25 prosent hittil i år, primært som en konsekvens av høyere økonomisk vekst i andre asiatiske land, Afrika, Midtøsten og EU (inkl. UK).

Brasil – som har en markedsandel på knapt en fjerdedel av jernmalmeksporten – økte eksporten med ni prosent i fjor, og har økt eksporten med 14 prosent hittil i år. Landet har tatt markedsandeler fra Australia, som har en markedsandel på litt under 60 prosent, men ingen vekst. Ettersom avstanden fra Brasil til Kina er rundt tre ganger avstanden fra Australia til Kina, er dette av stor betydning for etterspørselen etter Capesize-tonnasje, og derved for tørrlastmarkedet.

Kilde: Clarkson, Kepler Cheuvreux

Kina og India er nøkkelspillere i kullsegmentet

Kullvolumene – som utgjør omtrent en fjerdedel av tørrlastvolumene, og som primært transporteres i Panamax- og Capesize-tonnasje – økte syv prosent i fjor, og har økt rundt en og en halv prosent hittil i år, sammenlignet med en årlig vekst på en drøy prosent i gjennomsnitt de siste ti årene.

Høy importvekst fra Kina – som mottar litt mer enn ett av fire tonn som fraktes sjøverts – er en hoveddriver også her. Gunstig pris sammenlignet med alternativene, økt behov for energisikkerhet og høyere stålproduksjon er bakgrunnen for en økning på godt over 50 prosent i fjor, mens importveksten i år ligger litt under 13 prosent.