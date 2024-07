Rederiet Stolt-Nielsen har torsdag publisert regnskapstallene sine for andre kvartal 2024.

Inntektene havnet på 741,1 millioner dollar, mot 721,9 millioner i samme periode i fjor. En beat på 4,08 prosent mot Bloomberg-konsensus.

Resultat pr. aksje økte til 1,87 dollar, mot 0,15 dollar i andre kvartal 2023. Analytikerne lå inne med 1,97 på Bloomberg. Det er viktig å merke seg at andre kvartal 2023 ikke er særlig representativt grunnet et tap på 155 millioner dollar knyttet til en tapsavsetning i skipet MSC Flaminia . EPS i første kvartal 2023 var 1,94 dollar.

Driftsresultatet havnet på 136,8 millioner, 5,83 prosent lavere enn konsensus.

Resultat etter skatt havnet på 100,2 millioner dollar, mot 8,3 samme periode i fjor. På forhånd var det ventet 105,0 millioner.

Ved åpning faller Stolt-Nielsen-aksjen 5,43 prosent til 444,0 kroner.

Det største segmentet, Stolt Tankers, økte driftsresultatet med rundt 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Terminalsegmentet forble nokså flatt.

Stolt Tank Containers rapporterte et driftsresultat på 12,5 millioner dollar, opp fra et driftsunderskudd på 115,3, grunnet MSC Flaminia.

«Stolt Tankers hadde nok et sterkt kvartal, støttet av høyere spotfraktrater på grunn av de pågående transittrestriksjonene i Rødehavet, noe som resulterte i rekordhøye gjennomsnittlige TCE-inntekter på 32 862 dollar», skrev adm. direktør Udo Lange.

«Jeg er svært fornøyd med selskapets generelt sterke prestasjon og vår evne til å levere på vår strategi og initiativer over hele linjen mens vi streber etter å være 'Simply the Best' for våre aksjonærer, kunder og ansatte.»

Det blir lagt til at restriksjonene i Rødehavet fører til bruk av ekstra skipkapasitet på lengre seilingsdistanser, noe som støtter dagens høye fraktnivå. Selskapet anslår en 12 prosent økning i kjemikalieskip for levering i 2027. I tredje kvartal forventer SNL at TCE-inntektene vil øke med 2-4 prosent.