Rekordinntjening for KCC

Klaveness Combination Carriers (KCC) har foreløpig i andre kvartal inntjening på 37.656 og 39.376 dollar pr. dag for fartøyene CABU og CLEANBU, skriver selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

I gjennomsnitt hadde flåten time charter-inntjening på 38.376 dollar. Dette er 2.100 dollar lavere enn i første kvartal, men i det øvre sjiktet av guidingen på 36.700-38.700 dollar pr. dag

CABU-flåten satte ny inntjeningsrekord i kvartalet, drevet av et sterkt marked for Medium Range (MR)-tankskip. Inntjeningen økte med omtrent 2.100 dollar pr. dag fra første kvartal.

CLEANBU-flåten dro inn om lag 7.500 dollar mindre pr. dag, sammenlignet med rekordinntjeningen i første kvartal. Oppgangen var hovedsakelig drevet av et sterkt produkttankmarked, til tross for at spotmarkedet for LR1 (long range) falt, og har vært volatilt gjennom kvartalet.

«Overordnet finner vi dagens oppdatering som positiv», skriver SEB i en analyse.

Utsetter prosjekter

I børsmeldingen skriver KCC at de har besluttet å utsette de planlagte energieffektiviseringsprosjektene for to av skipene. Prosjektene skulle i utgangspunktet blitt gjennomført i siste halvdel av 2024, men er nå utsatt til 2025.

Tre skip vil tørrdokke, og ett skip vil være ute av drift i forbindelse med en mellomklassesertifisering frem til 2025. På grunn av utsettelsen forventes imidlertid det totale fraværet det neste halvåret å være på 161 dager, ned fra 225 dager som ble rapportert i første kvartalsrapport.

Selskapet vil gå nærmere inn på detaljene rundt prosjektene når de presenterer kvartalsrapport 23. august.