Knallsterke resultater fra Wallenius Wilhelmsen

Resultatet var 19 millioner dollar bedre enn i andre kvartal i fjor, som var et historisk godt resultat for rederiet. Resultatet var hele 114 millioner dollar bedre enn i første kvartal i år, som også var et godt kvartal for Wallenius Wilhelmsen.

– Andre kvartal 2024 er vårt sterkeste kvartal noensinne, med en rekordhøy EBITDA. Vi ser fortsatt høy flåteutnyttelse og økende rater og vi er veldig godt fornøyd med at «Logistics» og «Government» leverer sine beste EBITDA-resultater til dags dato, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen.

Kristoffersen forventer at 2024-resultatet vil bli noe bedre enn i 2023.

Bilskipsmarkedet har vært knallsterkt de seneste to årene, og Wallenius Wilhemsen har levert solide overskudd gjennom hele perioden, selv om resultatene ved enkelte anledninger ikke helt har nådd opp til forventningene.

Rederiet fikk juling på børsen både etter fremleggelsen av resultatet for første kvartal fjor og også etter fjerdekvartalstallene for 2023, som ble lagt frem i februar i år.

Aksjen har likevel steget kraftig på Oslo Børs de seneste årene og så langt i år er aksjen opp ytterligere 24 prosent. I kjølvannet av pandemien i mars 2020 bunnet Wallenius Wilhelmsen ut på 8 kroner, mens det mandag var handel i aksjen til 103 kroner.

Kontraheringsboom

Wallenius Wilhelmsen kontraherte fire nybygg med opsjon på ytterligere åtte i august i fjor. Den gang ble det antydet at byggeprisen på de fire første lå på rundt 450 millioner dollar. For drøye seks måneder siden erklærte rederiet opsjoner på fire søsterskip, slik at serien kom opp i åtte skip. Sent i mars ble det kjent at rederiet har inngått opsjoner på ytterligere fire skip.

Mange investorer har vært nervøse for at Wallenius Wilhelmsen skal bestille enda flere nybygg og at det store nybyggprogrammet vil gå utover dividendekapasiteten. Ifølge Wallenius Wilhelmsen-sjef, Lasse Kristoffersen, vil ikke nybyggprogrammet påvirke dividendepotensialet.

Wallenius Wilhelmsen (Mill.dollar) 2.kv/2024 2.kv./2023 Driftsinntekter 1.359 1.302 Driftsresultat 369 332 Resultat før skatt 325 300 Resultat etter skatt 315 296



