Kontraktsreserven i form av inngåtte fraktavtaler er nå kommet opp i nesten 5 milliarder dollar, rundt 50 milliarder kroner.

Økningen er en kombinasjon av nye skip som er innlemmet i flåten og økt ordrereserve på eksisterende tonnasje.

Ifølge SFL Corp-direktør Ole B. Hjertaker er en viktig faktor at selskapet har bygget opp en dedikert operasjonell plattform for drift av skipene. Denne plattformen gjør SFL relevant for store logistikk-fokuserte selskaper som Maersk, Volkswagen og Vitol.

Nylig offentliggjorde Fredriksen-selskapet en nybyggingsavtale for fem store containerskip med LNG-drift for et ledende linjeselskap, og med levering i 2028. Deretter vil skipene være beskjeftiget frem til 2038.

– God forutsigbarhet

SFL har investert betydelig i skip med lavere karbonavtrykk, og tok for kort tid siden levering av flere bilskip og kjemikalietankere med LNG-drift. I tillegg har det investert i oppgraderinger på eksisterende skip for å optimalisere forbruk og redusere utslipp.

Flåten består nå av 81 skip og rigger, inkludert nybygg, som drives i et historisk godt underliggende marked både i shipping og offshore.

– Ordrereserven gjør at det er svært god forutsigbarhet på kontantstrømmen fremover, sier Hjertaker til Finansavisen.

For andre kvartal rapporterte selskapet inntekter på vel 190 millioner dollar og et resultat på 21 millioner dollar eller 16 cent pr. aksje. Det var ned fra første kvartal, hovedsakelig på grunn av reduserte inntekter fra to borerigger.

Store utbytter

SFLs to borerigger hadde lavere inntjening i andre enn i første kvartal. Dette er ventet å endre seg igjen etter at en rigg har startet boring for Equinor i Canada, og den andre er tilbake i drift på Ekofisk etter gjennomføring av tiårs klassing.

SFL er børsnotert i New York, og har betalt dividende hvert kvartal i mer enn 20 år. Selskapet har besluttet et utbytte på 27 cent pr. aksje – det 82. i rekken – etter tremånedersperioden april–juni.

John Fredriksens Hemen Holding er største eier med cirka 19 prosent av aksjene og kan glede seg over at pengestrømmen fortsetter.

Bare de siste fire kvartalene beløper dividenden seg til rundt 134 millioner dollar, eller mer enn 1,4 milliarder kroner basert på dagens vekslingskurs. Av dette mottar Hemen Holding nærmere 300 millioner kroner.

I tidlig handel i aksjen på New York Stock Exchange onsdag var SFL-aksjen opp 1,13 prosent til 11,60 dollar. Det gir selskapet en markedsverdi på 1,67 milliarder dollar.

