Fra 1. august er Erica Koester Hauger og Jørgen Brandt på plass i Strand Shipping Bergens nyåpnede kontor i Skuteviken. De spesialiserer seg på tørrlastbefraktning og har Strand Shipping i Mo i Rana og nederlandske Vertom Grroup i Rotterdam med på laget.

Til sammen kontrollerer Strand Shipping og Vertom en flåte på 117 tørrlastskip på mellom 3.500 og 12.000 dødvekttonn. Det gjør alliansen til en av de største aktørene i dette bulkskipssegmentet i Nord-Europa.

– Konkurranse er sunt

Bergen er et viktig senter for tørrlast småskipsfart i Nordsjøen, Østersjøen og Europa. Flere rederier og befraktere konkurrerer seg imellom om oppdrag i form av laster. Wilson er markedsleder, mens Peak CSL Group og Misje Rederi også er tunge spillere.

– Konkurranse er sunt, sier Brandt, som viser til at det har skjedd en betydelig konsolidering i bransjen i løpet av de siste årene. Det er blitt færre, men større selskaper.

Fra starten av tar Strand Shipping Bergen sikte på å beskjeftige fire skip med oppdrag gjennom kontoret i Bergen og vil øke tonnasjen etter hvert som lastemengden øker.

– Vi har stor grad av fleksibilitet fordi Strand og Vertom kontrollerer så mange skip og dekker en stor del av Europa med anløp, kontorer og lokale agenter, sier Brandt, som beskriver mottagelsen det nye tilbudet har fått i bransjen som «veldig fin».

Shippinghovedstaden

Småbulkflåten har lenge vært preget av mange eldre skip og begrenset nybyggingsaktivitet. Det seiler fortsatt flere fartøyer som har passert både 25 og 30 år. I en tid med økende fokus på miljø og utslipp er det en utfordring, mener Brandt.

– Her har vi nok et konkurransefortrinn med en snittalder på 11 år i flåten, sier han.

Brandt og Koester Hauger har i alt 30 års erfaring fra kommersiell drift av mindre bulkcarriere når de nå starter en ny virksomhet.

– Vi er glade for å ha et kontor med dyktige og erfarne folk lokalisert i det vi anser for å være hovedstaden for shipping i Norge; Bergen, sier Strand Shipping-sjefen Tom Engø.

Wilson-sjefen Øyvind Gjerde sier han selvsagt ikke liker at Strand Shipping og Vertom rykker inn i Bergen.

– Men jeg ser ikke at dette endrer konkurransebildet. Vertom-alliansen med Strand ble etablert allerede for noen år siden, sier Gjerde.