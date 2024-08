Mandag kunne Eidesvik Offshore annonsere at offshore forsyningsfartøyet «Viking Energy» vil bli utstyrt med en ammoniakk forbrenningsmotor, noe som kan bidra til å redusere klimagassutslippene med 70 prosent eller mer.

Wärtsilä skal bygge motoren på oppdrag fra Eidesvik Offshore.

Historisk fartøy

Forsyningsfartøyet, som har vært på kontrakt med Equinor siden levering i 2023, blir det første fartøyet i kommersiell operasjon som bruker ammoniakk som hoveddrivstoff. Equinor vil bidra til finansieringen av omleggingen av skipet, som var verdens første offshorefartøy med LNG-drift da skipet ble utlevert i 2003. I tillegg var fartøyet også det første i verden til å motta DNVs «Battery Power» klassifisering i 2016.

Ammoniakk anses som et lovende karbonfritt alternativ til fossile drivstoff for lengre overfarter, som forsyningsrutene i Nordsjøen.

– Denne ombyggingen er muliggjort av støtte og investeringer fra Equinor. Vi er veldig glade for å samarbeide med en kunde som deler våre ambisiøse klimamål, i et prosjekt som kan bidra til å kickstarte en bredere bruk av ammoniakk i skipsfarten, sier adm. direktør i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo.



– Vi har en ambisjon om å halvere de maritime utslippene knyttet til vår norske virksomhet innen 2030. Med denne avtalen skal vi samarbeide med Eidesvik Offshore for å ta i bruk ny lavutslipps driftsteknologi, sier Ørjan Kvelvane, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

– Vi har stor tro på bruk av ammoniakk som drivstoff på våre forsyningsfartøy, legger han til.

«Viking Energy» ble nylig ble tildelt ytterligere fem år med operasjon for Equinor til 2030.

Fornøyd klimaminister

– BANEBRYTENDE: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Også regjeringen er fornøyde med ombyggingen og overfor Finansavisen sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) at det er viktig at også den norske offshoreflåten reduserer utslippene sine.

– Offshoreflåten sto i fjor for over 20 prosent av utslippene fra innenriks sjøfart. Innføringen av nullutslipp i skipsfarten må skje nå og raskt skaleres opp for å kunne svare på klimaendringene. Her går Eidesvik og Maritime Cleantech foran, og jeg vil gratulere dem med å ta offshoreflåten inn i en ny epoke, sier Bjelland Eriksen.

– Dette prosjektet er banebrytende og viktig for å redusere utslippene fra offshoreflåten. Norsk maritim næring viser nok en gang at de har gode klimaprosjekter som vinner frem i konkurransen om EU-støtte, legger han til.