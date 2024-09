Siden slutten av april har minst 17 tankere med råolje og raffinerte produkter forlatt russiske havner på skip som er sanksjonert av USA, Storbritannia eller EU, skriver Bloomberg.

De fleste av disse lastene er blitt fraktet på fartøyer som var eid av det russiske tankrederiet Sovcomflot PJSC på det tidspunktet de ble svartelistet, og den umiddelbare reaksjonen etter sanksjonene var at det fleste tankskipene ble liggende inaktive, noen i opptil åtte måneder.

Seiler åpent

Men rederier har gradvis økt bruken av svartelistede skip etter vellykkede leveranser av last til Kina — delvis fraktet på tankskip sanksjonert av Vesten.

Ifølge Bloomberg har bruken av sanksjonerte tankskip akselererte i august og det er ventet å øke ytterligere denne måneden.

I august var det seks fartøyer som var sanksjonert som fraktet russisk last. Allerede er det samme antallet nådd i september.

Etter tidligere å ha skjult sine bevegelser fra digitale sporsystemer, leverer de sanksjonerte skipene nå olje mer åpent igjen.

Med ytterligere 11 sanksjonerte tankere ankret nær den russiske stillehavshavnen Kozmino, er det store muligheter for at flere svartelistede skip vil bli tatt i bruk i andre halvdel av september.

Les også Zelenskyj møter Biden og Harris neste uke Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal møte president Joe Biden og visepresident Kamala Harris i USA torsdag 26. september.

Seilet langs norskekysten

Blant de aktuelle skipene er «Viktor Bakaev», som tok ombord en last på rundt 730.000 fat med råolje ved Østersjøhavnen Primorsk den 21. juli.

Etter å ha forlatt Østersjøen forbi de danske stredene, satte tankskipet kursen nordover langs den norske kysten før det fulgte Russlands nordlige sjørute. Skipet fikk isbrytereskorte for den siste delen forbi Wrangeløya, før det satte kursen sørover mot Beringstredet og til slutt ankom Dongying i Kina.

To andre skip — «Bratsk» og «Belgorod» — forsvant tidligere fra digitale sporingssystemer under sine første seilaser under sanksjonene, men fraktet åpent sine neste laster til Kina, hvor de ankom tidligere denne måneden.