– Avlyser egne klimaambisjoner

Ifølge forbundets adm. direktør Knut Arild Hareide betaler norske rederier nå over 1 milliard kroner i grønne kvoter uten at man ser spor av dette i budsjettet.

– Det er en tapt mulighet, særlig fordi regjeringen selv har pekt på maritim næring som et satsingsområde innenfor klima, sier Hareide.

– Den norske flåten er i dag verdensledende på lav- og nullutslippsløsninger, men er avhengig av at regjeringen følger opp egne klimaambisjoner for næringen. Norsk maritim næring risikerer med dagens politikk å sakke akterut i det grønne skiftet, sier Hareide.

Vil ha fond

Han viser til at EU satser offensivt på grønn maritim omstilling og har som prinsipp at alle kvoteinntekter skal gå til å kutte utslipp og sier medlemsbedriftene selv investerer store summer i grønne løsninger.

Rederiforbundet har tidligere foreslått at det opprettes et fond for den delen av kvoteinntektene som tildeles Norge fra EU.

– Det aller viktigste er imidlertid at disse pengene brukes til utvikling av grønne maritime løsninger. I dag har regjeringen ingen plan for bruk av disse midlene, sier Hareide.

