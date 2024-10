KCC holder seg godt over egen guiding

Klaveness Combination Carriers (KCC) oppnådde henholdsvis 29.668 og 38.673 dollar i fraktinntekter pr. dag for sine Cabu- og Cleanbu-skip i tredje kvartal, opplyser rederiet tirsdag.

Snittet for hele flåten i perioden var på 34.052 dollar pr. dag, som er cirka 4.300 dollar lavere enn dagsgjennomsnittet kvartalet før – men godt over KCCs eget guidingintervall på 30.700–32.200 dollar.

Les også Clarksons mener aksjen kan stige 35 prosent Clarksons-analytiker Frode Mørkedal tror Klaveness Combination Carriers kan stige over 35 prosent.

For Cabu-skipene kom inntjeningen i tredje kvartal inn over guidingen på grunn av sterkere tall enn ventet for indekstilknyttede kontrakter for kaustisk soda. Like fullt var den ned rundt 8.000 pr. dag fra kvartalet før, som var rekordsterkt.

Cleanbu-fartøyene opprettholdt en sterk inntjening i perioden, ifølge rederiet – selv om spotmarkedet for produkttank var mye svakere enn i andre kvartal. Også her var inntektene godt over KCCs egen guiding.

Rederiet legger frem rapport for tredje kvartal 30. oktober.

Tirsdag endte KCC-aksjen ned 1,8 prosent til 93,70 kroner på Oslo Børs. Den er opp 7,7 prosent hittil i år.