Maersk hever guidingen igjen – angrep i Rødehavet øker ratene

A.P. Møller-Maersk har for fjerde gang på under seks måneder økt prognosen for inneværende år. Den danske containergiganten viser til sterkere etterspørsel og høyere fraktrater som følge av forstyrrelser i forsyningskjeden etter angrepene i Rødehavet, skriver Bloomberg.

Maersk anslår en EBITDA på 11 til 11,5 milliarder dollar for året, sammenlignet med en tidligere prognose på 9 til 11 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg hadde analytikerne ventet i snitt 10,1 milliarder dollar.

Forventer farlig farvann

Maersk uttalte tidligere denne måneden at de vil starte et samarbeid om deling av skip med Hapag-Lloyd AG i 2025 ved å seile sør for Afrika, noe som kan indikere at containerrederiene forventer at Rødehavet vil forbli utrygt langt inn i neste år, skriver Bloomberg.

Containerrederiene har fått en boost av den storskala omdirigeringen rundt Kapp det gode håp, på bakgrunn av Houthi-opprørernes mange rakettangrep mot skip i Adenbukta og Bab-el-Mandab-stredet utenfor Jemen. Det har gagnet i form av lengre gjennomsnittlig seilingsdistanse, spesielt på rutene mellom Asia og Europa.