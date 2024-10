I en analyse fra SEB skriver analytiker Frederik Ness at de nedjusterer sine estimater for Hafnia for tredje og fjerde kvartal 2024, på bakgrunn av lavere realiserte og forventede rater i september og fjerde kvartal.

EPS-estimatene for tredje og fjerde kvartal er nedjustert med henholdsvis 5 prosent og 41 prosent til 0,35 dollar og 0,23 dollar, sammenlignet med konsensus på dollar 0,38 for begge kvartaler. Estimatene for 2025-26 justeres også noe ned.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 73 (85)

Hafnia opplevde en svak avslutning på tredje kvartal, med forventet gjennomsnittlig rate på cirka dollar 32 000 pr. dag, noe som tilsier en driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 238 millioner dollar og EPS på 0,35 dollar.

Fjerde kvartal startet også svakt, med rundt 40 prosent av inntektsdagene allerede booket og lavere fremtidige rater som indikerer et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 179 millioner dollar og EPS på 0,23 dollar.

Ness nedjusterer til 73 kroner fra tidligere 85 kroner. Anbefalingen gjentas som hold. Det impliserer en oppside på 5,7 prosent med kursen i skrivende stund på 69,05 kroner.



Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.