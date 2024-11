Odfjell SE måtte se både resultat og inntjening falle i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal, men tallene var bedre enn i samme periode i fjor.

Det bergensbaserte selskapet skuffet imidlertid flere av analytikerne som påpeker at ebitda-resultatet havnet 5 prosent under konsensusforventningene på grunn av lavere rater.

Mot slutten av dagen onsdag var Odfjells A-aksje ned 10,60 kroner til 113,20 kroner, et fall på 8,58 prosent. Også B-aksjen falt kraftig.

Ratene ved kontraktsfornyelser steg med gjennomsnittlig 7 prosent i kvartalet. Det gjaldt imidlertid «et begrenset antall kontrakter», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Odfjell SE (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 202,1 183,9 Driftsresultat 90,5 76,1 Resultat før skatt 71,3 51,9



Svekkes av svingtonnasje

Adm. direktør Harald Fotland sier han er fornøyd med kvartalet, men forventer en svakere avslutning på året.

– Til tross for at spotmarkedet har svekket seg siden rekordnivåene forrige kvartal holder det seg på sunne nivåer. Vi forventer nok et sterkt kvartal i fjerde kvartal, men under tredje kvartal grunnet svakere spotmarked, sier Fotland.

Utfordringen for kjemikalietankflåten har vært såkalt svingtonnasje – produkttankere som konkurrerer om kjemikalielastene.

«Vi sto ovenfor en større tilførsel av produkttankere i markedet, grunnet svakere nedgående etterspørsel og det faktum at markedet for rene oljesprodukter opplevde at flere råoljetankere byttet til frakt av oljeprodukter», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Rederiet regner med at situasjonen normaliseres etter hvert som råoljetankere returnerer til sine kjernemarkeder og etterspørselen etter rene oljesprodukter tar seg opp mot vinteren.

Odfjell har en flåte på 69 kjemikalietankskip, i tillegg til fire tankterminaler. Største eier er Laurence W. Odfjell og hans familie med 40 prosent av aksjene.