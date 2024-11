Amazon og Ikea: Skal utlyse grønne shippingkontrakter

Zero Emissions Maritime Buyers Alliance , bestående av rundt 30 selskaper inkludert Amazon og Ikea, planlegger å utlyse en «grønn» shippingkontrakt i januar, melder Reuters.

Dette innebærer at aktørene vil velge skip som går på mer miljøvennlig drivstoff, som for eksempel e-metanol, på fagspråket kalt e-fuel. Tilbudet for slikt brensel er ifølge nyhetsbyrået svært begrenset, og alliansen er forberedt på å betale en premie sammenlignet med fossilt brensel.

«Når markedet kommer i gang, vil vi se at kostnadene går ned», sier alliansens adm. direktør Ingrid Irigoyen.

Maersk er med

Det er snakk om kontraktslengder på 3-5 år, med oppstart i 2027. Totalt estimeres det 1,4 millioner 20-fots containere fra Shanghai til Los Angeles, hvor man kan redusere drivhusgassutslipp med rundt 470.000 tonn på de såkalte «grønne» shippingkontraktene.

Rederier som Maersk, Evergreen og Ocean Network Express har allerede bestilt skip som kan kjøre på nettopp e-metanol.

«Dette er måten du kommer på rett spor mot netto null», sier Carl Berger, leder for bærekraft og eksportoperasjoner hos Amazon Global Logistics.