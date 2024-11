Aksjekollaps etter utbyttekollaps

Det blir stadig kjøligere for Cool Company. I andre kvartal skuffet selskapet markedet med en nedgang i både driftsinntektene og driftsresultatet. Trenden var den samme også i tredje kvartal, men denne gangen kom overraskende lave utbytteutbetalinger på toppen. Utbytte på 0,15 dollar pr. aksje var betydelig svakere enn ventet.

«Utbyttet var under både vår og markedets forventninger som lå på 0,41 dollar pr. aksje,» skriver DNB Markets i en Cool Company-oppdatering torsdag.

DNB Markets-analytiker Jørgen Lian påpeker at det er høye tørrdokkostnader som er hovedårsaken til det kraftige fallet i utbyttet.

«Vi tror at det er sannsynlig at utbytte kommer til å ligge på dette nivået fremover med tanke på det relativt svake markedet og selskapets tørrdokkplan de neste kvartalene».

Lian spådde før børsåpningen torsdag at Cool Company-aksjen ville åpne ned minst fem prosent og det var ingen dårlig spådom. To timer etter børsåpningen var aksjen ned rundt 7 prosent etter at den en halv time tidligere hadde vært ned hele 11,8 prosent.

Resultatnedgang

Cool Company omsatte for 82,4 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med 92,9 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt falt fra 39,2 millioner dollar til 8,1 millioner dollar.

– Vinterens marked forventes å bli påvirket av ugunstige kortsiktige handelsdynamikker og levering av skip i fjerde kvartal. Hvis det finnes et lyspunkt i dagens marked, er det utfasing av dampturbinskip fra flåten. Disse faller av i en takt på 20–30 skip pr. år, kommenterer adm. direktør Richard Tyrrell.