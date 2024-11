I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Pelle Bibow at kursmålet for Eidesvik Offshore er nedjustert til 20 kroner pr. aksje, fra tidligere 25 kroner, mens kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Bibow viser til svakhet i markedet for plattformforsyningsfartøy (PSV) i Nordsjøen, som har ført til lavere dagrater for 2024 og 2025. Bibow forventer en gradvis bedring fra 2026, støttet av økende aktivitet og en ordrebok som dekker nesten 100 prosent av kontraktene ut 2025.

Analysefakta Aksje: Eidesvik Offshore Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 20 (25)

Han trekker videre frem at selskapet rapporterte inntekter på 207 millioner kroner og et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 97 millioner kroner for tredje kvartal 2024. For 2024 og 2025 er inntektsestimatene nedjustert til henholdsvis 775 millioner kroner og 784 millioner kroner, med en forventet driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 314 millioner kroner og 307 millioner kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.