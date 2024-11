John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi fikk et resultat på 56,3 millioner dollar i tremåedersperioden juli-september og betaler 0,30 dollar i utbytte. Det er 15. kvartal på rad med dividende.

Med det annonserte utbyttet har selskapet betalt ut over 1,1 milliarder dollar - tilsvarende drøye 12,5 milliarder kroner - siden 2021. Det tilsvarer rundt 90 prosent av nettoresultatet.

– Vi vil prioritere utbytte slik vi har gjort siden 2021. Med markedets laveste cash-break-even og ingen kapitalutgifter eller gjeldsforfall vil vi kunne opprettholde dividende i nær sagt ethvert marked, sier Golden Oceans fungerende rederisjef Peder Simonsen til Finansavisen.

Kvartalsresultatet på 56,4 millioner dollar var det dobbelte av overskuddet på samme tid i fjor. Justert for skipssalg og urealisert derivateksponering endte kvartalsresultatet på 66,7 millioner dollar. Analytikernes konsensusestimat var et overskudd på 60 millioner dollar.

Driftsresultatet på 93,9 millioner dollar lå nesten 11 millioner dollar høyere enn hva analytikerne hadde ventet.

Svakere guiding

Pr. i dag er 82 prosent av capesize-flåten som rederiet driver sikret en inntjening på 26.300 dollar pr. skip pr. dag i fjerde kvartal. Tilsvarende er 83 prosent av panamax-skipene sikret en rate på 14.600 dollar dagen.

ABG Sundal Collier anslår at rederiets guiding for den siste tremånedersperioden av året indikerer et Ebitda-resultat - det vil si før renter og avskrivninger - på rundt 100 millioner dollar.

Det er ifølge meglerhusets shippingteam 16 prosent under konsensus blant analytikerne som følger selskapet. I tidlig handel falt aksjen 5,60 kroner til 116,85 kroner.

Bedre enn markedet

– Vi er godt fornøyd med tredjekvartalstallene hvor vi rapporterer sterke realiserte rater målt mot markedet, sier Simonsen.

Han viser til at rederiet i hovedsak er eksponert mot capesizemarkedet og sier at «med en lav flåtevekst og forventet vekst i tonnmil-etterspørselen er vi positive for årene som kommer».

– Vi har et sterk kommersielt og operasjonelt team og en moderne, effektiv flåte, majoriteten med renseutstyr i form av scrubbere installert.



Golden Oceans flåte seilte i kvartalet inn en gjennomsnittsrate på 23.726 dollar pr. skip pr. dag. fordelt med 28.295 dollar på capesize-skipene og 16.361 dollar på panamax-ene.

På Oslo Børs har Golden Ocean-aksjen hittil i år steget 24,4 prosent til 122,45 kroner, som var sluttkursen tirsdag. På topp i mai ble aksjen omsatt for opptil 167 kroner.

GOLDEN OCEAN GROUP (Mill. USD) 3.kv./24 3.kv./23 Driftsinntekter 260,6 221,7 Driftsresultat 93,9 44,9 Resultat før skatt 56,4 28,8 Resultat 56,3 28,7



