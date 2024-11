Tungt kvartal for Frontline

Resultatet var 127,1 millioner dollar svakere enn i andre kvartal og og 47,1 millioner dollar svakere enn i samme periode i fjor. Resultatet var også dårligere enn det analytikerne hadde ventet. Konsensusestimatet lå på 89 millioner dollar.

Kvartalsutbyttet endte på 0,34 dollar pr. aksje, som var ned fra 0,62 dollar aksjen i første og andre kvartal. Utbyttet noe lavere enn ventet.

– Frontline har fortsatt å styrke balansen, suksessfullt refinansiert gjeld samt solgt eldre tonnasje. Vi har en komfortabel belåningsgrad skodd for utfordrende markeder, men holder oppsidepotensialet intakt og ser frem mot hva markedet bringer, sier Frontline-sjef Lars Barstad.

Svakt marked

Stortankmarkedet har vært langt svakere enn ventet i år, med en snittinntjeing for moderne eco-tonnasje på 46.300 dollar dagen. Markedet har vært spesielt svakt i høst mye på grunn av overraskende lav oljeimport fra Kina sin side. Ratene var tidligere i høst nede i under 30.000 dollar dagen, men markedet har strammet seg noe til igjen og nå ligger inntjeningen for en moderne VLCC på drøye 40.000 dollar dagen.

I år har Frontline utvidet flåten med 24 VLCC-er gjennom avtalene med det belgiske tankrederiet Euronav. Snittraten for VLCC-flåten endte i tredje kvartal på 39.600 dollar pr. skip pr. dag, mens suezmax-ene og produkttankerne tjente henholdsvis 39.900 og 36.000 dollar dagen.

Nedtur på børsen

I et tungt tankmarked har Frontline falt kraftig på børsen det seneste halve året. Siden sent i mai er aksjen ned rundt 25 prosent.

Frontline (Mill. dollar) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 490,4 377,5 Driftsresultat 144,8 114,8 Resultat før skatt 65,3 107,7 Resultat etter skatt 60,5 107,7



Saken oppdateres