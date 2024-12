Bilfraktrederiet Höegh Autoliners melder fredag morgen at selskapet har signert en femårig kontrakt med en ikke-navngitt stor internasjonal bilprodusent for transport av «betydelige volum» biler med to av selskapets kjerneruter. De første leveransene starter 1. januar neste år.

Selskapet skriver at kunngjøringen er en del av innsatsen på å øke åpenheten ved å offentliggjøre månedlige handelsoppdateringer og nye kontrakter med gjensidige rate- og volumforpliktelser som overstiger en totalverdi på 100 millioner dollar, altså godt over en milliard kroner.

– Verdi- og volummessig er denne kontrakten den mest betydningsfulle selskapet har inngått i 2024, sier adm. direktør Andreas Enger.

Siden oktober har Höegh Autoliners signert kontrakter med årsvolum på 5,8 millioner kubikkmeter last (cmb). Varigheten på kontraktene er på litt over fire år og snittraten er på over 90.000 dollar pr. cbm. Det gir inntekter på over 520 millioner dollar pr. år og en total kontraktsverdi på i overkant av 2 milliarder dollar, tilsvarende rundt 22 milliarder kroner.

Handelsoppdatering

Höegh la samtidig frem en månedsoppdatering, der det kommer frem at selskapet fraktet 1,2 millioner cbm last på pro rata-basis i november og 3,4 millioner cbm i løpet av de tre siste månedene.

Gjennomsnittlig bruttofraktrate i november var 102,7 dollar pr. cbm, opp 1,2 prosent fra snittraten i tredje kvartal 2024.

Gjennomsnittlig netto fraktrate i november var 87,5 dollar pr cbm, opp 1,0 prosent.