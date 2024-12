Flere skip til Jebsen

Skipsreder Hans Peter Jebsen har solgt seg ut av tank- og sementfrakt og utvider i stedet i tørrlast, der flåten nå er i ferd med å komme opp i syv kamsarmax bulkcarriere.

Nylig overtok det familiekontrollerte rederiet i Bergen den ett år gamle 82.000-tonneren «Klarissa Oldendorff» fra det tyske selskapet Oldendorff Carriers.

Skipet, som er bygd på Hantong-verftet i Kina, seiler nå i Jensens Bulk Transportation Group (BTG) under navnet «BTG Elbert».

Kjøpte for 80 mill. dollar

Ytterligere et skip, «Kamilla Oldendorff», vil bli overtatt i løpet av kort tid. Dermed kommer Jebsens tørrlastflåte opp i syv skip i kamsarmax-klassen. «Kamilla Oldendorff» ble ferdigstilt på det samme verftet tidlig på nyåret i år.

Prisen på de to siste tilvekstene til flåten er tidligere rapportert til 40 millioner dollar pr. stykk.

VesselsValue verdsetter hvert av dem til cirka 36 millioner dollar i dagens marked etter at ratene har falt endel og nå ligger rundt 10.000 dollar dagen.

I sommer overtok BTG den 2023-bygde 82.000-tonneren «Ken Oldendorff» fra Oldendorff Carriers og omdøpte skipet til «BTG Misti».

Rederisjef Ørjan Lunde har ikke besvart Finansavisens henvendelser om flåteutvidelsen.

Solgte til Torm

Ni av Jebsens ti LR2-produkttankskip er solgt til det danske rederiet Torm for 452 millioner dollar. I fjor fikk rederiet et resultat før skatt på 47,8 millioner dollar og betalte et utbytte på 84 millioner dollar.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi 150 millioner dollar, mens gjelden beløp seg til 90 millioner dollar.

Selskapet eies av Hans Peter Jebsen, datteren Alexandra Ford Jebsen og sønnen Daniel Ford Jebsen gjennom Kristian Gerhard Jebsen Group Ltd.

