Analytikerne avslutter bl.a. med å understreke at de er mer positive til tørrlast enn kundene, i hovedsak grunnet Simandou-prosjektet i Guinea som alene vil kunne absorbere hele den globale ordreboken for tørrlastskip.

Arctic Securities Buy-side shipping survey Råoljetank: 4,0 LPG: 3,3 Produkttank: 3,3 Tørrlast: 3,1 Bilfrakt: 2,7 LNG: 2,6 Container: 2,2 1 = "very bearish" og 6 = "very bullish". Kilde: Arctic Securities

Drahjelp av en aldrende flåte?

Råoljetank-markedet i 2024 var relativt bra i et historisk perspektiv med en gjennomsnittsrate på rundt 34.000 dollar dagen. Investorene forventer gode rater fremover, og hele 70 prosent av de som svarte på undersøkelsen, forventer 30.000–50.000 dollar dagen de neste 6–12 månedene.

Optimismen tilknyttet råoljetank-markedet er langt fra ubegrunnet. Det internasjonale energibyrået, IEA, forventer en global oljeproduksjonsvekst på hele 1,9 millioner fat pr. dag, og av dette estimeres 1,5 millioner fat pr. dag utenfor OPEC+, i hovedsak USA, Brasil, Guyana og Canada. Dette er produksjon som i liten grad kan absorberes i lokale markeder, og den må derfor skipes til andre markeder, primært Asia. Gitt at estimatene til IEA holder, vil dette kunne gi et betydelig løft i etterspørselen etter VLCCer.

Råoljetank-segmentet har ifølge analytikerne en ordrebok på 8,9 prosent av dagens flåte, mens hele 17,1 prosent av flåten er eldre enn 20 år. Dette taler for en bedre markedsbalanse enn i andre shippingsegmenter, som, med unntak av tørrlast, har høyere ordrebøker enn andel gamle skip. Samtidig er det vanskelig å spå effekten av den aldrende flåten. Høye rater gir få incentiver til skraping, og eldre skip risikerer å bli absorbert av skyggeflåten.

Vil bli hardt rammet

Containersegmentet fikk en meget bearish score på 2,2 i undersøkelsen. Ifølge analytikerne er tonnmileffekten av omdirigeringen via Kapp det gode håp hele 12 prosent, og sannsynligheten er derfor stor for et kraftig ratefall den dagen trafikken gjennom Suezkanalen gjenopptas. 30 prosent av respondentene oppga at de forventer boksrater under 2.000 dollar, og 41 prosent forventer boksrater på 2.000–2.999 dollar; resten oppga ikke et markedssyn. Til sammenligning er ratene hittil i år snaut 4.000 dollar.

Mørke utsikter: Investorene forventer lave boksrater i 2025, delvis på grunn av forventninger om en normalisering av transitten gjennom Suezkanalen. Bildet er fra Port Newark Container Terminal i Newark, New Jersey. Foto: Kena Betancur/AFP/NTB

Forventet flåtevekst i containersegmentet i 2025 er 5,6 prosent, et relativt høyt tall, ikke minst når man tar høyde for de økonomiske vekstutsiktene og faren for økte tariffer. Likevel er flåteveksten i LNG- og bilskipsegmentene faktisk langt høyere med henholdsvis 13,5 og 11,8 prosent. Ikke unaturlig fikk disse to segmentene da også relativt bearish scores.