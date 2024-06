Regjeringen gir 77 millioner kroner til 12 fiskerihavner

Regjeringen gir 77 millioner kroner i tilskudd til 12 nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og bidrar til å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal og regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Utbygging og utbedring av infrastruktur

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg, gjennom en tilskuddsordning. I en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet fremgår det at ordningen skal stimulere kommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner, men som er så kapitalkrevende at de ikke kan gjennomføres uten statlig støtte.

Kystverket gir tilskudd på inntil 50 prosent av total­kostnaden for et prosjekt.

I januar 2024 lyste Kystverket ut en ny runde med tilskudd for å støtte prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Da mottok Kystverket totalt 20 søknader innen søknadsfristen 1. november.

De 12 prosjektene som får tilsagn omfatter seks fiskerihavner i Finnmark, én i Troms, to i Møre og Romsdal, én i Vestland og to i Rogaland. Prosjektene som får tilsagn i denne runden, består av faste og flytende kaier.