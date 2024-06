Lakseoppdretter vil hente 350 millioner

Salmon Evolution melder rett etter stengetid på Oslo Børs om at selskapet vurderer å hente 350 millioner kroner via en rettet emisjon med utstedelse av nye aksjer.

En rettet emisjon er en emisjon som er tilbudt til utvalgte investorer, og er ikke tilgjengelig for hvem som helst.

Meglerhusene Arctic Securities, DNB Markets og Nordea skal være tilretteleggere i emisjonen. Tegningskursen skal settes av styret via en såkalt akselerert bokbyggingsprosess, der meglerhusene tar kontakt med de relevante partene for emisjonen for å undersøke interesse og realistisk prisnivå.

Eksisterende aksjonærer og medlemmer av ledelsen har forhåndstegnet aksjer for om lag 81 millioner kroner, opplyses det. De eksisterende aksjonærene inkluderer Ronja Capital (Roger Halsebakk), Bondø Invest (Vibecke Bondø), Dongwon Industries, Stette Invest (Peder Stette), Jawendel (Jan-Emil Johannessen), samt Farvatn Private Equity og Kjølås Stansekniver.

I tillegg har adm. direktør Trond Håkon Schaug-Pettersen tegnet seg for 100.000 aksjer, finansdirektør Trond Vadset Veibust for 35.000 aksjer og kommersiell direktør Odd Frode Roaldsnes for 25.000 aksjer.

Mer lån

I forbindelse med den rettede emisjonen har selskapet mottatt et forpliktelsesbrev fra visse banker for å øke lånet på 1.550 millioner med 675 millioner for delvis finansiering av det nye lakseoppdrettsanlegget på Indre Harøy - gitt at selskapet klarer å hente inn et bruttoproveny på minst 300 millioner kroner i emisjonen.