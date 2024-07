14 prosent av de undersøkte rømte fiskene hadde samme fettsyreprofil som villaksen, opplyser Havforskningsinstituttet.

Prøvene ble gjennomført på laks i elver og i havet mellom 2011 og 2021.

Årsaken til de like profilene er maten som oppdrettslaksen spiser når de er utenfor anleggene.

– Hva slags mat de spiser, setter spor i fettsyrene i kroppen. Oppdrettslaksen som rømmer, går over til å spise samme mat som villaksen, som fører til like fettsyreprofiler, forteller forskningsleder Monica F. Solberg ved Havforskningsinstituttet.

Blant både villaks og oppdrettslaks er det de færreste som overlever fram til de er gyteklare. En lik fettsyreprofil gir trolig større suksess på gyteplassen.

– Det er et signal om at oppdrettslaksen har blitt mer tilpasset livet utenfor anleggene, og at de som har vært på rømmen lengre, har bedre gytesuksess enn nylig rømt oppdrettslaks, sier Solberg.sj