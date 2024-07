Sjømat er blant matvaregruppene som øker mest i pris

Nye tall fra Norges Sjømatråd viser at det totale innkjøpsvolumet på sjømat har falt med 1,5 prosent siden 2022. Samtidig som mengden sjømat som blir kjøpt inn blir mindre, har selve prisen på sjømat også steget betraktelig.

Snittprisen på sjømat har økt

Totalt ble det kjøpt inn sjømat til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet for 12,7 milliarder kroner i 2023. Dette er nesten åtte prosent høyere verdi enn i 2022.

– Selv om konsumet har gått noe ned, så kunne man ha forventet et større fall på grunn av prisøkningen. Til tross for et år med solid prisøkning for flere sjømatkategorier, faller ikke konsumet mer enn 1,5 prosent. Et såpass stort sprang i pris kunne ha resultert i lavere tall på innkjøp. Det taler for at det fortsatt er en betraktelig kjøpevilje og etterspørsel for sjømat, sier Trym Eidem Gundersen, direktør Norden i Norges Sjømatråd.

Sjømat er blant matvaregruppene som har økt mest i pris de siste årene. Tallene fra Norges Sjømatråd viser at prisen på fersk fisk har økt med 42 prosent siden 2019, samtidig som prisen på fryst fisk har økt med 30 prosent i samme periode. Fersk laksefilet, som er en av de største kategoriene innen ferskprodukter, har økt med 42 prosent i pris siden 2019, mens fryst torskefilet har økt med hele 45 prosent.

Vi spiser mindre sjømat

Dette fallet i sjømatkonsum tilsvarer at nordmenn spiser 3 kilo mindre fisk per år, enn de gjorde for bare 10 år siden, ifølge Norges Sjømatråd.

Fersk sjømat er den kategorien hvor snittprisen har økt mest, med hele 15 prosent på et år. Samtidig har det utviklet seg en klar preferanse for fryst sjømat, på bekostning av innkjøp av fersk fisk.

– Vi er ikke misfornøyde med å eie 19 prosent av proteinsalget – men det er klart at vi ennå har mye å gå på her. Ut fra nye tall fra Ipsos ser vi også at spesielt unge nordmenn blir mer og mer opptatt av nettopp proteiner, konstaterer Gundersen.