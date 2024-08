Grieg Seafood-aksjen har aldri klart å hente seg inn etter laksekrakket på Oslo Børs i slutten av september 2022. Selv etter en oppgang på 8 - 9 prosent, fra årets laveste på 57,80 kroner i midten av juli, er aksjen fremdeles ned 60 prosent fra all-time high på 156,20 kroner intradag den 12. juli 2022.

GRIEG SEAFOOD: Aksjen stanger mot den tekniske motstanden på 64,0-nivået. Chart: Tradingview / Finansavisen

Det har vært både store opp- og nedturer underveis, men etter en opptur inn i julen, og inn i februar 2023, er det blitt utviklet en fallende trend.

Aksjen vaker nå rundt midtlinjen i den fallende trenden, men kan være i ferd med å utvikle en interessant vendepunktsformasjon.

Dobbel-bunn-formasjon?

Hvis det er en litt skjev dobbel-bunn-formasjon (intradag har aksjen nylig dykket ned mot 58 kroner og nesten tangert bunnen på 57,80 fra midten av juli), kan brudd på halslinjen på 64,0-nivået utløse et kraftig kjøpssignal og åpne for oppgang mot 70 kroner. I så fall vi aksjen møte teknisk motstand på 66,60-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. Denne må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot 69,55-nivået og 70 kroner.

En slik eventuell oppgang kan også åpne for støt opp mot taket i den fallende trenden, men det er foreløpig ikke noen signaler i chartene som pekter mot et mulig trendbrudd enda. Da må i så fall også den tekniske motstand på 72,0-nivået først brytes på stigende omsetning.

Positiv undertone

Den fallende trendlinjen i RSI-chartet er brutt. Det er etablert en positiv undertone og RSI har brutt gjennom 50-nivået igjen. Det signaliserer økende stigningstakt og kan åpne for et brudd på 64,0-nivået. Så lenge den positive undertonen fortsetter, kan også eventuelle korreksjoner ned bli forbigående.

Ved eventuelle tilbakefall, som aksjen er blitt rammet av flere ganger tidligere, er det teknisk støtte på 60,50-nivået og ved årets laveste på 57,80-nivået. Eventuelle brudd på disse, og den positive undertonen i RSI-chartet, vil raskt kunne endre det tekniske bildet helt.

