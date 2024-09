Årelating av Vestlandet er statlig selvskading

Debattinnlegg: Ola Braanaas og Øyvind Kråkås, Firda Seafood Group

Tenk deg at du er en bonde, var blitt fratatt 12 prosent av gården din, og fikk varsel om ytterligere 6 prosent konfiskering. Argumentet var din negative påvirkning på omgivelsene. Det ville oppleves inngripende, kanskje urettferdig, hvis alle bøndene i fylket fikk det samme pålegget, men med ganske ulike utgangspunkt.

Uansett tenkte du at det ville styrke din anerkjennelse og dine fremtidsutsikter når resultatene forelå. Du hadde gitt ditt bidrag, og ville få din del av æren, når medisinen virket. Da kunne du planlegge uten tanke på ytterligere vingeklipping.

Ordningen med «trafikklys» skulle gjøre oppdrettsnæringen miljøtilpasset og forutsigbar. Et system skulle gi vekst der det var forsvarlig, og områder med problemer skulle rehabiliteres til god status. Slik er det ikke blitt, og flere svakheter i systemet gjør at det heller ikke kan fungere etter ambisjonene, slår Havbruksutvalget fast.

Hvordan virker (ikke) systemet?

For det første: Systemet styres ikke etter lus på oppdrettsfisk, men etter beregninger av dødelighet hos villfisk som følge av lusesmitte fra oppdrettsanlegg i et område. Denne blir estimert gjennom komplekse modeller, som vi ikke skal ta opp til diskusjon her. Men i et komplekst og krevende behandlingsløp, har man ofte en sikker målestokk: Er pasienten blitt bedre?

Ingen informasjon tilsier at inndragning av produksjonsvolumer i oppdrett har hatt effekt på villfiskens overlevelse. Fagmiljøene som har ansvaret for «driften» av systemet har uttalt at det vil ta 20 år med nedbygging å oppnå tilstrekkelige resultater, og at systemet er uegnet til å nå målene man satte seg. De har foreslått fundamentale endringer.