EU åpner døra for mer norsk sjømat

– EU er uten sammenligning det viktigste markedet for norsk sjømat, og flere tollfrie kvoter gir flere eksportmuligheter for norske produkter, både fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Forhandlingene om tollfrie kvoter for norsk sjømat har pågått parallelt med forhandlingene om hvor mye Norge og de andre EØS-landene Island og Liechtenstein skal betale i EØS-bidrag.

Avtalen om EØS-midlene ble undertegnet i forrige uke.

Det vil imidlertid fortsatt ta noen måneder før sjømatnæringen kan ta de nye kvotene i bruk.

– Vi er i dialog med EU for å finne en løsning som bidrar til at næringen kan trekke på de tollfrie kvotene så snart som mulig. Dette er noe Norge har jobbet for hele veien, sier Næss.

Avtalen om EØS-bidraget skal nå til Stortinget for godkjenning. I alt skal EØS-landene gi de 15 fattigste EU-landene nærmere 40 milliarder i bidrag over sju år.

