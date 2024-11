Danske Bank-analytiker Wilhelm Hagen Røe mener Grieg Seafood vil oppleve økt risiko som følge av en høy gjeldsgrad og manglende salg av eiendeler i tredje kvartal. Røe peker på at risikoen for ytterligere forsinkelser eller manglende salg er stor, spesielt med politiske usikkerheter som mulige tollsatser fra Canada.

Aksje: Grieg Seafood

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 46 (42)

Til tross for positiv drift og guiding i Norge, opprettholder han sin salgsanbefaling på aksjen. Danske Bank har oppjustert anslagene for operasjonelt driftsresultat med 14 prosent for 2024, men nedjustert forventningene med to prosent for 2025.

Røe jekker opp kursmålet fra 42 til 46 kroner, basert på en DCF-analyse som tar utgangspunkt i et fullstendig salg av de kanadiske eiendelene med en verdi på 1,6 milliarder kroner. I et alternativt scanario, hvor selskapet får en partner og eiendelene verdsettes til 2,5 milliarder kroner, mener han det kan forsvare et kursmål på 58 kroner.

Analytikeren ser fortsatt begrenset forhandlingsmakt, høye kostnader og politiske risikoer som utfordringer, men fremhever forbedret en guiding for Rogaland som en positiv faktor for marginer og kapasitetsutnyttelse inn i 2025.

Fredag omsettes aksjen for 60,65 kroner, opp 0,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.