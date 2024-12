Da den kontroversielle grunnrenteskatten på oppdrett ble vedtatt av regjeringspartiene, Venstre og Pasientfokus mai 2023, var anslaget at skatten ville gi inntekter på mellom 5 og 6 milliarder kroner årlig.

Fasiten ble langt, langt lavere. Ifølge Intrafish endte inntektene fra den såkalte lakseskatten på 867,9 millioner kroner for 2023. Det er snaue 17,3 prosent av det opprinnelige anslaget på 5 milliarder kroner.

– Skattelistene for 2023 viser det første året med innbetalt grunnrenteskatt på havbruk. Det er bra at 868 millioner kroner nå vil komme fellesskapet til gode. Vi var fullt klar over at skatteinngangen det første året kunne bli både høyere og lavere enn vårt anslag. Vi har vært åpne om at anslag fram i tid er svært usikre, særlig fordi skatten er ny, skriver statssekretær Erlend Grimstad (Sp) til Intrafish.

– Dette er en ny skatt. Som andre skatter, er skatteoppgjøret basert på selskapenes egenfastsetting. Skatteetaten vil på vanlig måte vurdere kontroll av skatten selskapene har meldt inn, så vil endelig fastsatt grunnrenteskatt for 2023 være klar på et senere tidspunkt.

Lakseskatten trådte i kraft fra 1. januar 2023, drøyt fem måneder før den formelt ble vedtatt av Stortinget. Underveis i forhandlingene ble skattesatsen senket fra 40 til 25 prosent. Lakseskatten kommer på toppen av ordinær selskapsskatt.

– Selv om grunnrenteskatten har som mål å sikre fellesskapet en betydelig andel av grunnrenten, er det ikke et mål å få inn en bestemt sum hvert år. Tvert imot er det meningen at inntektene fra skatten skal variere avhengig av hvor lønnsom næringen er fra år til år, sier Grimstad til avisen.

Inntektene fra skatten går til Havbruksfondet, der 80 prosent av beløpet går til oppdrettskommunene, mens 20 prosent går til havbruksfylkene.