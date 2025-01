Ny rekord – eksporterte for 175,4 milliarder kroner i fjor

– 2024 var preget av kvotekutt for torsk, betydelige produksjonsutfordringer for laks, geopolitiske svingninger og økonomisk uro i det globale markedet. Når verdien av sjømateksporten likevel løfter seg til et historisk høyt nivå, er det fantastisk sterkt, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Eksportverdien endte på 175,4 milliarder kroner i 2024, noe som er tidenes høyeste. Det er en økning på 3,7 milliarder kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med rekordåret 2023.

– Nok en gang har norsk sjømateksport satt nye rekorder, og jeg er imponert over alle som har bidratt, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Valutaeffekt

De siste årene har en svak kronekurs bidratt til å øke eksportverdien på den norske sjømaten. Samtidig har volumet gått ned siden rekordåret 2021, da det ble eksportert 3,1 millioner tonn sjømat.

– Valutaeffekten, som har vært et viktig bidrag til veksten i de siste årene, avtok i fjor, men var likevel den viktigste årsaken til verdiveksten i norske kroner. Målt i euro, som er den viktigste eksportvalutaen vår, er verdien uendret sammenlignet med 2023, forklarer Chramer.

Når det gjelder pris, har utviklingen for de forskjellige artene vært ulik i 2024.

– Matvareinflasjonen falt i fjor, og både laks og ørret opplevde prisnedgang. Samtidig bidro kvotereduksjoner til prisvekst for viktige villfangede arter, sier Chramer.

Ny lakserekord

Til tross for prisnedgang på laks, ble det eksportert laks for 122,9 milliarder kroner, noe som er ny rekord.

Eksportvolumet for laks økte i fjor, men Norsk Sjømatråd understreker at det har vært et krevende år for mange lakseprodusenter.